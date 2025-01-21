«Жаль что всплыло» — в ВСУ комментируют убийства стариков в курском селе

О чем говорить, если они сами нацепили голубые повязки. Голубые они и есть голубые

Леонид Никитин

Каждая фраза наших властей о якобы братском народе должна приравниваться к предательству! Немцев простили, снова их танки на русской земле, всех европейцев прислуживающих гитлеровскому нацизму простили, все они снова воюют с Россией мечтая её уничтожить! Пожалел врага, сын или внук его снова придет тебя убивать, это известно с глубины веков.