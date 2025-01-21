Показанные по телевидению кадры с телами замученных и убитых жителей села Русское Поречное в Курской области продолжают обсуждаться в сети.
«Жаль что всплыло» — в ВСУ комментируют убийства стариков в курском селе
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Николай Рыбаков
О чем говорить, если они сами нацепили голубые повязки. Голубые они и есть голубые
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2 час.
Oleg Prauskov
Хозляндию бандэровскую с мразями всеми,до единого стереть с лица земли!!!!
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1 час.
Леонид Никитин
Каждая фраза наших властей о якобы братском народе должна приравниваться к предательству! Немцев простили, снова их танки на русской земле, всех европейцев прислуживающих гитлеровскому нацизму простили, все они снова воюют с Россией мечтая её уничтожить! Пожалел врага, сын или внук его снова придет тебя убивать, это известно с глубины веков.
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1 час.
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