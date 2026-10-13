Челябинский «ЧБК» победил «Купол-Родники» со счётом 87:78

Главный тренер челябинского «ЧБК» Горан Вучкович связал гостевую победу над «Купол-Родниками» (87:78) с переломом в защите и давлением на соперника во второй половине встречи.
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