Корнев о победе в спринте: «Сидели в бане с Латыповым, я говорю: как ты так быстро ноль стреляешь. Он: просто успокоился, немного завел, уточнил, дожал. С этой мыслью я сегодня выходил»

Биатлонист Александр Корнев прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка России в Уфе. «Сегодня, считаю, справился на 10 из 10 – и по трассе старался терпеть по максимуму, и на рубеже терпел до последнего выстрела.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх