Скоро может быть побит «вечный рекорд» НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид близок к повторению рекорда Уэйна Гретцки по количеству набранных очков за один розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- После ракетного удара хуситов и сильного пожара украинское грузовое судно затонуло у берегов Йемена
- Неустановленным боеприпасом взорван чешский полигон, на котором тренировались украинские солдаты
- А они ещё смеялись над русскими: сразу из-за нескольких аварийных утечек корабль NASA Starliner не может отстыковаться от МКС
Свежие комментарии