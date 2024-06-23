Избавьтесь от нее: почему женщинам опасно носить одежду с дырками Алёна ЮрьеваОдежда с дырками и прорезями, такая как рваные джинсы и свитера с искусственными потертостями, остаётся популярным трендом в мире моды.
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