Пожар на «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области устранен после атаки беспилотника

В результате атаки беспилотника ВСУ в Нижегородской области загорелся завод «СИБУР-Кстово». Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарных служб удалось быстро потушить огонь и предотвратить серьезные повреждения.
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