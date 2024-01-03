РИК Сербии: Правящая коалиция получила 46,75% голосов

Коалиция «Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться» на внеочередных выборах в парламент получила 46,75% голосов по данным Республиканской избирательной комиссии (РИК) по результатам подсчета голосов с 8 273 из 8 273 участков, сообщает РИА Новости по данным, опубликованным на сайте избиркома.
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