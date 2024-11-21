Зауралец рассчитался с долгами по штрафам и налогам только после ареста автомобиля

В Лебяжьевском муниципальном округе судебные приставы районного отделения при взаимодействии с коллегами из областного центра взыскали с уроженца округа долг по административным штрафам и налогам на общую сумму 816 тысяч рублей.
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