«Россия разберётся быстрее»: Медведев положительно отреагировал на слова Трампа

«Россия разберётся быстрее»: Медведев положительно отреагировал на слова ТрампаПервый зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из процесса урегулирования украинского конфликта:«Американские официальные лица заявили, что если не будет никакого … .
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