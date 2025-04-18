«Россия разберётся быстрее»: Медведев положительно отреагировал на слова Трампа

«Россия разберётся быстрее»: Медведев положительно отреагировал на слова ТрампаПервый зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из процесса урегулирования украинского конфликта:«Американские официальные лица заявили, что если не будет никакого … .