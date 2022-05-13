Эксперт: жизнь европейцев нарочно делают невыносимой

Европейцы год за годом все глубже опускаются в пучину страха и ненависти. Их жизнь постепенно становится невозможной, и это планомерный, политиками продуманный процесс, считает эксперт Дмитрий Косырев, гость передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".