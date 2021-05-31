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На базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения прошла военно-спортивная игра «Зарница»

На базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения прошла военно-спортивная игра «Зарница»

В целях популяризации военной службы в Воздушно-десантных войсках, военно - патриотического воспитания и пропаганды здорового образа жизни среди допризывной молодежи, для ее участников были организованы конкурсные задания.

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