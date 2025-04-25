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Лига чемпионов Азии. 1/4 финала. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Кванджу», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Йокогамой» в субботу

В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома примет корейский «Кванджу». В субботу «Аль-Ахли» Роберто Фирмино сыграет дома с «Бурирам Юнайтед» из Таиланда, «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится на выезде с «Йокогама Маринос».

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