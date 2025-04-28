Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Что, опять в поддавки играем? Трампу и трамповцам предстоит или победить у себя глобалистов или погибнуть, в том числ...Путин и Зеленский...
  • Александр Рожков
    Я объясню вам, дарагия таварыщчи, почему с поляками творится такое. Поляки помнят и будут помнить пока, существует По..."Вам все мало? Од...
  • Alex Zim
    Отчетливо завоняло очередным аналогом Минско_Стамбульских переговоров. Какие Бучи в запасе у евроукраинской кодлы?Путин и Зеленский...

Папа из администрации Питера "уволил" 68-летнюю учительницу -Скандал в 4"А"

Папа из администрации Питера "уволил" 68-летнюю учительницу -Скандал в 4"А"

68-летняя учительница школы № 31 Василеостровского района Санкт-Петербурга Лия Моисеевна Юрьева рискует лишиться должности из-за конфликта с одним из учеников 4 "А" класса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх