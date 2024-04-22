Национальные диаспоры уже правят Россией. Что делать?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Да не так это выглядит , а на самом деле и коррупция была и взятки , толь ко вот с мигрантами показывает , что больше всего как раз именно с применением мигрантов , а точнее гастарбайтеров и понятно с какими целями и кончать с этим надо и чем быстрее тем лучше . И Где Путин , почему этим вопросом не занимается и куда-то от него убегает , его же и сотворив .