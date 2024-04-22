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Национальные диаспоры уже правят Россией. Что делать?

Национальные диаспоры уже правят Россией. Что делать?

Родня убийцы мотоциклиста испугалась последствий «как после Крокуса» Родственники мигранта Шахина Аббасова, задержанного за убийство ножом москвича-мотоциклиста Кирилла Ковалёва, возложили цветы к месту трагедии и принесли свои извинения семье погибшего.

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Комментарии
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Tania Еременко
Никаких извинений - тюрьма  пожизненно.
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1 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да не так это выглядит , а на самом деле и коррупция была и взятки , толь ко вот с мигрантами показывает , что больше всего как раз именно с применением мигрантов , а точнее гастарбайтеров и понятно с какими целями и кончать с этим надо и чем быстрее тем лучше . И Где Путин , почему этим вопросом не занимается и куда-то от него убегает  , его же и сотворив .
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1 час.
Elena Compton
Надо наконец решить вопрос с мигрантами ! В ОАЭ такое было бы просто невозможно,а там миллионы людей работают на стройках - но их не видно и не слышно и прав у них нет! Сколько можно терпеть этот беспредел? На улицах столичных городов стало опаснее чем в 90-е!
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31 мин.

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