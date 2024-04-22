Родня убийцы мотоциклиста испугалась последствий «как после Крокуса» Родственники мигранта Шахина Аббасова, задержанного за убийство ножом москвича-мотоциклиста Кирилла Ковалёва, возложили цветы к месту трагедии и принесли свои извинения семье погибшего.
Национальные диаспоры уже правят Россией. Что делать?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Никаких извинений - тюрьма пожизненно.
Ответить
1 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да не так это выглядит , а на самом деле и коррупция была и взятки , толь ко вот с мигрантами показывает , что больше всего как раз именно с применением мигрантов , а точнее гастарбайтеров и понятно с какими целями и кончать с этим надо и чем быстрее тем лучше . И Где Путин , почему этим вопросом не занимается и куда-то от него убегает , его же и сотворив .
Ответить
1 час.
Elena Compton
Надо наконец решить вопрос с мигрантами ! В ОАЭ такое было бы просто невозможно,а там миллионы людей работают на стройках - но их не видно и не слышно и прав у них нет! Сколько можно терпеть этот беспредел? На улицах столичных городов стало опаснее чем в 90-е!
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии