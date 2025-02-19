«Разница между началом сезона и тем, что было потом, разительная». Пользователи Reddit раскритиковали Егора Демина

Пользователям Reddit было предложено ответить на вопрос: «Какой перспективный игрок вызывает у вас наибольшие сомнения?» Многие пользователи назвали российского разыгрывающего университета Бригама Янга Егора Демина.
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