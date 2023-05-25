Военное обозрение

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Во время визита на Украину глава Минобороны Британии прояснял вопрос поражения склада с боеприпасами с обеднённым ураном в Хмельницком

Во время визита на Украину глава Минобороны Британии прояснял вопрос поражения склада с боеприпасами с обеднённым ураном в Хмельницком

Сегодня стартует очередная встреча спонсоров вооружённого конфликта на Украине. Речь идёт о 12-м саммите в так называемом формате «Рамштайн», где обычно решается, какое оружие нужно поставить в интересах киевского режима и какие операции с его помощью провести в то или иное время.

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