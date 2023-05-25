Сегодня стартует очередная встреча спонсоров вооружённого конфликта на Украине. Речь идёт о 12-м саммите в так называемом формате «Рамштайн», где обычно решается, какое оружие нужно поставить в интересах киевского режима и какие операции с его помощью провести в то или иное время.
Популярные статьи
- Украинский военнослужащий: Бахмут пал, не поминайте лихом
- Саудовский принц поприветствовал на саммите ЛАГ президента Сирии и заявил, что арабский мир больше не позволит погрузить себя в войны, усобицы
- Самая длительная серия ударов с начала СВО продолжилась: ночью поражены объекты в Николаеве, Днепропетровске и Одесской области
Свежие комментарии