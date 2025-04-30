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RT Russia

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Киберэксперт предупредила о схеме с переводом под предлогом «операции» спецслужб

Киберэксперт предупредила о схеме с переводом под предлогом «операции» спецслужб

Мошенники рассылают фейковые повестки, постановления и другие документы в мессенджерах, представляясь сотрудниками ФСБ или других структур, рассказала RT руководитель отдела корпоративных клиентов IT-интегратора «Телеком биржа» Дина Фомичёва.

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