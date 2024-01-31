Больше никакого Hill’s: Россельхознадзор закрыл поставки кормов с последнего завода фирмы

Как утверждает ведомство, по результатам инспекции, проведенной в ноябре прошлого года, были выявлены нарушения в документации и в качестве самой продукцииРоссельхознадзор принял решение приостановить поставки кормов для кошек и собак с итальянского завода Hill’s с 6 февраля из-за некачественной продукции.
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