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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард СКА Грималди: «Прошлый сезон был непростым. Здесь другой хоккей в сравнении с Северной Америкой – тяжело привыкнуть»

Нападающий СКА   Рокко Грималди высказался о прошлом сезоне Fonbet КХЛ. Американец провел 66 матчей и набрал 36 (16+20) очков в минувшем регулярном чемпионате.

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