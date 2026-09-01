Nature: астрономы выяснили, почему галактики перестали создавать новые звезды

Международная группа астрономов под руководством специалистов из Китайской академии наук выяснила истинную причину резкого падения рождаемости звезд во Вселенной.
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