В Заднепровском районе отключат горячую воду

Это связано с подготовкой к следующему отопительному сезону. МУП «Смоленсктеплосеть» сообщает, что с 13 по 17 мая будет отключено горячее водоснабжение от котельной № 21 Ситники-3 в связи с подготовкой к отопительному сезону 2024-2025 гг.