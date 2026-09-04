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Срочно! "Сами стали мишенью": Москва жёстко ответила Европе на поставки оружия Киеву

Срочно! "Сами стали мишенью": Москва жёстко ответила Европе на поставки оружия Киеву

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые объекты по производству западного оружия на Украине российские войска будут рассматривать как законные военные цели.

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