Срочно! "Сами стали мишенью": Москва жёстко ответила Европе на поставки оружия Киеву

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые объекты по производству западного оружия на Украине российские войска будут рассматривать как законные военные цели.
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