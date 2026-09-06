В Египте известную телеведущую приговорили к смертной казни за производство наркотиков

Звезда программы о борьбе с преступностью "Миссия невыполнима" возглавляла организованную группировку, которая произвела более 750 килограммов запрещенных веществ в подпольных лабораториях.
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