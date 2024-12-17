В республиканском центре Калмыкии построят Будда-парк

Будда-парк, включающий площадки для размещения зон всех буддийских государств со своим колоритом, появится в республиканском центре Калмыкии — Элисте, 17 декабря сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков журналистам.
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