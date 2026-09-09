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Waterdrop отчиталась за II квартал 2026 года и запустила дивиденды

Waterdrop отчиталась за II квартал 2026 года и запустила дивиденды

Китайская технологическая и страховая платформа Waterdrop Inc. (NYSE: WDH) официально представила финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рекордный рост ключевых показателей и прибыльность на протяжении 18 кварталов подряд.

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