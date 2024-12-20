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Мировое обозрение

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Украинские госреестры подверглись кибератаке, на их восстановление потребуются недели

Украинские госреестры подверглись кибератаке, на их восстановление потребуются недели

19 декабря Украина подверглась самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время, которая привела к временной приостановке работы Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции министерства юстиции Украины.

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