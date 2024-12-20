Украинские госреестры подверглись кибератаке, на их восстановление потребуются недели

19 декабря Украина подверглась самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время, которая привела к временной приостановке работы Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции министерства юстиции Украины.
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