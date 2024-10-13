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Боуз: на саммите мира Зеленский может получить от России новую карту Украины

Боуз: на саммите мира Зеленский может получить от России новую карту Украины

При этом эксперты считают, что любые переговоры могут оказаться неэффективными, если они будут происходить на фоне военных успехов одной из сторон.

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