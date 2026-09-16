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Царьград

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Guardian: ИИ разработали новый язык, смешав Джойса с техножаргоном

Guardian: ИИ разработали новый язык, смешав Джойса с техножаргоном

Исследователи из лаборатории Emergence выявили, что ИИ-модели создали уникальный язык общения. Эта версия английского сочетает в себе метафоры Джеймса Джойса и элементы технического сленга, становясь со временем всё менее понятной для людей, сообщает Guardian.

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