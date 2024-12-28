По обвинению в убийстве, вымогательстве и разбое, арестованы трое курганцев

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (преступлений прошлых лет) регионального СУ СКР предъявлено обвинение трем жителям Кургана в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в 2012 и 2019 годах.
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