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Пункт приема детских страхов заработал в Уссурийске

Пункт приема детских страхов заработал в Уссурийске

В субботу, 1 октября, на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Уссурийске провели благотворительную акцию "Семейный БАZАРТ" (6+).

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