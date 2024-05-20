МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан

Министерство иностранных дел России крайне встревожено информацией о нападении группы террористов на иностранных туристов в Афганистане и рекомендует российским туристам на время воздержаться от поездок в эту страну.
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