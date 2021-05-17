Сбой в работе банкомата позволил омичу заработать 20 тысяч рублей

Политика СегодняПолитикаСбой в работе банкомата позволил омичу заработать 20 тысяч рублей Житель Омской области, воспользовавшись сбоем в работе банкомата, зачислил на свой счет 5000 рублей вместо 1000.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАФАлександр ФишкинА причём тут он, если ошибка в банкомате?? Взяли племянничков вместо нормальных программистов - платите сами!АлександрБездарный программист и такой-же наладчик, это ФОРС МАЖОР. У Сбера так.АФАлександр ФишкинДа ладно, это закономерность. В какой банк ни зайди, те или иные проблемы с ПО - то зависает, то не контачит, то не могут запомнить клиента...
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