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Аргументы и Факты

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На Кубани из-за падения обломков беспилотника начался пожар на предприятии

На Кубани из-за падения обломков беспилотника начался пожар на предприятии

В Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинского беспилотника зафиксировано возгорание на территории одного из местных предприятий.

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