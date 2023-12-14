50 лет назад из одного банка вышел мужчина с миллионом в кейсе. Его разыскивали все это время, но он словно испарился

Renics Nikoroc

А статья эта вообще наполовину с ложными данными и опубликована была 13 ноября 2021 г. в NEW YORK POST. (Теодору Джону Конраду было 20 лет, и он работал кассиром в Society National Bank в Кливленде, когда в одну июльскую пятницу 1969 года он совершил одно из крупнейших ограблений в истории города, незаметно наполнив бумажный пакет 215 000 долларов наличными. Только в следующий понедельник, когда Конрад не появился на работе, банк проверил хранилище и обнаружил пропажу наличных, эквивалентных более чем 1,7 миллионам долларов в 2021 году). Ага 215 000 долларов через два дня почему-то превратились в 1,7 миллион долларов. Видимо ему это так понравилось что пришлось ещё раз возвращаться. (Детективы отслеживали местонахождение Конрада по всей стране, включая Вашингтон, округ Колумбия, Калифорнию, Техас, Орегон и Гавайи, говорится в заявлении Службы судебных приставов США. Оказывается, все эти годы Конрад жил под именем Томас Рэндел в причудливом пригороде Бостона Линнфилде, штат Массачусетс. У него была семья, он работал профессионалом в гольфе и теннисе, а также продавцом автомобилей, согласно некрологу Рэндела. Он умер от рака легких в мае 2021 года в возрасте 71 года)