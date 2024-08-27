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Тяжелый транзит: 4 знакам зодиака предстоят серьезные испытания из-за перехода Плутона в Козерога 4 сентября

Тяжелый транзит: 4 знакам зодиака предстоят серьезные испытания из-за перехода Плутона в Козерога 4 сентября

Тяжелый транзит: 4 знакам зодиака предстоят серьезные испытания из-за перехода Плутона в Козерога 4 сентября Алёна Юрьева Сентябрь 2024 года станет переломным моментом в астрологическом календаре благодаря возвращению Плутона в знак Козерога.

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