Тяжелый транзит: 4 знакам зодиака предстоят серьезные испытания из-за перехода Плутона в Козерога 4 сентября Алёна Юрьева Сентябрь 2024 года станет переломным моментом в астрологическом календаре благодаря возвращению Плутона в знак Козерога.
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