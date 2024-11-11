Автоматическая линия «Ростсельмаша»

История коллективизации была одним концом связана с историей машиностроения, поскольку план предусматривал насыщение сельского хозяйства, в частности совхозов, машинно-тракторных станций и колхозов, различной техникой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии