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Более 300 человек пострадали и 12 погибли при атаке на аэропорт Эр-Рияда

Более 300 человек пострадали и 12 погибли при атаке на аэропорт Эр-Рияда

При атаке на международный аэропорт Эр-Рияда 10 октября погибли 12 человек, еще 309 пострадали, пишет РИА Новости.

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