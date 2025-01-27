НСА: меры Минсельхоза, Росгидромета и НСА обсуждены на встрече министра Оксаны Лут с фермерами

Назревшая проблема аграриев по подтверждению страховых случаев на пострадавших полях в условиях нехватки региональных сетей метеостанций Росгидромета начнет решаться уже в 2025 году, – сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на встрече с представителями малого агробизнеса 24 января.