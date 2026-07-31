В Оленино состоялась рабочая комиссия по приемке дорог

Проведена рабочая комиссия по приёмке ремонта дорог на улицах Мамкина, Лесная и в д. Лытница — эти участки переведены из грунтового покрытия в асфальт, сообщил глава Оленинского округа Тверской области Олег Дубов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии