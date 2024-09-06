Ворота в будущее: как ВМТП бьет рекорды

Представители и руководство Транспортной группы FESCO и входящего в нее Владивостокского морского торгового порта рассказали участникам Восточного экономического форума о результатах работы, трендах международного сотрудничества, культурных и социальных проектах.
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