WP: в Киеве прохладно встретили «скромный» пакет помощи США

В Киеве встретили с «прохладной благодарностью» очередной, последний в этом году, пакет военной помощи от Соединенных Штатов, пишет издание The Washington Post со ссылкой на заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.