Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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WP: в Киеве прохладно встретили «скромный» пакет помощи США

WP: в Киеве прохладно встретили «скромный» пакет помощи США

В Киеве встретили с «прохладной благодарностью» очередной, последний в этом году, пакет военной помощи от Соединенных Штатов, пишет издание The Washington Post со ссылкой на заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

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