Объединение российских предпринимателей включило в пакет предложений к своему форуму две налоговые меры: ввести акциз на конфеты и убрать сахар из перечня товаров со льготной ставкой НДС 10%.
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