Российско-американский танцор Паша Пашков выиграл голосование читателей журнала People в США в преддверии объявления победителя в главной номинации «Самый сексуальный мужчина».
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