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Разговор сталиниста с солженистом Про «ни за что посадили»…

Разговор сталиниста с солженистом Про «ни за что посадили»…

Мой отец-фронтовик был убежденный сталинист. А я до 30 лет был с этой точки зрения — никто. Политика и история меня совершенно не интересовали.

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Комментарии
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Зоя Копань
Вот и надо было всех этих евреев  Гинзбургов, Шаламовых, Солженицыных на фронт, защищать страну, как вот правильно сейчас в эту войну делают, заключённый просится на фронт, его проверяют покаким статьям проходит, если подходит отправляют, все правильно!
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5 час.
Taurus Zmei
Эх чё, чё, и в мозгах у тебя ни чё, практически вся нынешняя верхушка из &quot;коммунячьей хунты&quot;
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1 час.
Алексей Тан
Патриот ты или нет... это могут СКАЗАТЬ... только другие!.... а не ты сам.
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1 час.

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