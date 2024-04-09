Разговор сталиниста с солженистом Про «ни за что посадили»…

Зоя Копань Вот и надо было всех этих евреев Гинзбургов, Шаламовых, Солженицыных на фронт, защищать страну, как вот правильно сейчас в эту войну делают, заключённый просится на фронт, его проверяют покаким статьям проходит, если подходит отправляют, все правильно!

Taurus Zmei Эх чё, чё, и в мозгах у тебя ни чё, практически вся нынешняя верхушка из "коммунячьей хунты"