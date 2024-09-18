Что изменилось в системе альтернативной гражданской службы

Библиотекарь, гидролог, метеоролог, инструктор по лечебной физкультуре и операционная медсестра пополнили перечень видов работ, профессий и должностей, на которые смогут принять срочников, выбравших альтернативную гражданскую службу.
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