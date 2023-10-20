«Известия»: В РФ появится интернет вдоль автодорог

В РФ сотовым операторам упростят подключение вышек связи к электросетям вдоль автодорог. В Совфеде намерены обратиться в Министерство энергетики с инициативой подготовить правовые акты, необходимые для оперативного присоединения объектов связи к электросетям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии