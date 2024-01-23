Weapons and Strategy: Европа впала в панику из-за давления ВС РФ на Украину

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy заявил, что в Европе началась паника по причине отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению ВС РФ.
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