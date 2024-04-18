В Джанкое после атаки ВСУ на военный аэродром задержаны пятеро человек, снимавших удары на видео

В Крыму задержали несколько человек, снимавших видео последствий ударов по аэродрому. Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали пять человек, снимавших и распространявших видео, на котором запечатлены удары ВСУ по военному аэродрому в Джанкое.