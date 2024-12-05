По развязке нового моста запущено движение

На правом берегу Оби в Новосибирске запущено движение по третьему съезду строящегося моста. В Новосибирске сняты ограничения для движения автомобилей, которые вводились на время строительства четвертого моста через Обь.
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