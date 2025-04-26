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Вертолёт МЧС вылетел на поиски двух снегоходчиков, пропавших на Камчатке

Вертолёт МЧС вылетел на поиски двух снегоходчиков, пропавших на Камчатке

Вертолёт МЧС вылетел на поиски двух снегоходчиков, пропавших на Камчатке На Камчатке началась операция по поиску двух мужчин, которые уехали кататься на снегоходах и пропали в отдалённой и труднодоступной местности.

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