Вертолёт МЧС вылетел на поиски двух снегоходчиков, пропавших на Камчатке На Камчатке началась операция по поиску двух мужчин, которые уехали кататься на снегоходах и пропали в отдалённой и труднодоступной местности.
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